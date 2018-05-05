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Львовянин отсудил у полиции 352 тысячи грн за 18 лет нахождения под следствием
В постановлении Апелляционного суда Львовской области указано, что еще в начале сентября 1996 года сотрудники Управления МВД области возбудили уголовное дело по факту хищения готовой продукции в отношении должностных лиц кондитерской фабрики «Свиточ», а через год было принято постановление о привлечении Богдана К. к ответственности в качестве обвиняемого в уголовном деле.
Однако, за более чем 18 лет досудебным расследованием его вина так и не была доказана, в связи с чем в октябре 2015 года было принято постановление о закрытии этого уголовного производства.
Богдан считает, что незаконными решениями и действиями должностных лиц органа досудебного расследования и прокуратуры ему был нанесен значительный моральный вред, который он оценил в 704 тысячи гривен. Апелляционный суд удовлетворил это требование частично.
-Более 18 лет истец незаконно находился под следствием, не имел возможности выехать за пределы Украины (подписка о невыезде,-Авт.), был лишен права распоряжаться своим имуществом (на него был наложен арест, -Авт.), что разрушало его покой, вызывало моральные переживания, создавало дискомфорт, нарушало обычный для него жизненный уклад, приводило к нарушению нормальных жизненных связей, — говорится в постановлении суда. А посему суд обязал Государственную казначейскую службу выплатить истцу 352 тысячи гривен за нанесенный моральный вред.
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“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”