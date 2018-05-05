Львовянин отсудил у полиции 352 тысячи грн за 18 лет нахождения под следствием

Происшествия

В постановлении Апелляционного суда Львовской области указано, что еще в начале сентября 1996 года сотрудники Управления МВД области возбудили уголовное дело по факту хищения готовой продукции в отношении должностных лиц кондитерской фабрики «Свиточ», а через год было принято постановление о привлечении Богдана К. к ответственности в качестве обвиняемого в уголовном деле.

Однако, за более чем 18 лет досудебным расследованием его вина так и не была доказана, в связи с чем в октябре 2015 года было принято постановление о закрытии этого уголовного производства.

Богдан считает, что незаконными решениями и действиями должностных лиц органа досудебного расследования и прокуратуры ему был нанесен значительный моральный вред, который он оценил в 704 тысячи гривен. Апелляционный суд удовлетворил это требование частично.

-Более 18 лет истец незаконно находился под следствием, не имел возможности выехать за пределы Украины (подписка о невыезде,-Авт.), был лишен права распоряжаться своим имуществом (на него был наложен арест, -Авт.), что разрушало его покой, вызывало моральные переживания, создавало дискомфорт, нарушало обычный для него жизненный уклад, приводило к нарушению нормальных жизненных связей, — говорится в постановлении суда. А посему суд обязал Государственную казначейскую службу выплатить истцу 352 тысячи гривен за нанесенный моральный вред.