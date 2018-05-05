Мир

"Он нам не царь": в России больше тысячи задержанных

В 19 городах России на акциях «Он нам не царь» против президента Владимира Путина задержаны, как минимум, 1029 человек.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В частности, 475 человек задержаны в Москве, 164 в Челябинске, 75 в Якутске, 63 в Тольятти, 53 в Санкт-Петербурге, 49 в Краснодаре, 35 в Красноярске, 26 в Новокузнецке.

Есть задержанные в Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Благовещенске, Кургане, Твери, Воронеже, Кемерово, Екатеринбурге и Томске.

Ранее в Москве на Пушкинской площади во время акции «Он нам не царь» задержали оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет «Новая газета», Навального задержали сразу же, когда он появился на Пушкинской площади.

Вместе с ним задержали несколько людей, которые пытались остановить полицию.

"Задержания были очень жестокими, людей били головой о бетонные плиты и избивали дубинками", – сказал корреспондент.

Позже полицейские перекрыли Страстной бульвар живой цепью, разделяя протестующих на две части. Началось новые задержания.