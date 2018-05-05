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В ЮАР жираф убил известного кинорежиссера (фото)
В субботу, 5 мая, стало известно о гибели известного кинорежиссера Карлоса Карвальо. 47-летний обладатель множества кинонаград снимал телесериал «Дикие сердцем» (канал ITV) в Южной Африке.
Карлос Карвальо снимал в ЮАР сериал «Дикие сердцем»
Как рассказал член съемочной группы Дрикус ван дер Мерве, находившийся рядом с Карвальо, они работали над эпизодом с жирафами. Внимание самца по кличке Джеральд привлек внимание микрофон, закрепленный на длинном телескопическом штативе.
Жираф начал преследовать его. «Мы не почувствовали никакой опасности. Джеральд явно был увлечен микрофоном. И это выглядело как игра, но не как агрессия. Карвальо велел продолжать снимать. И мы вместе с ним двигались параллельно Джеральду. Неожиданно жираф со всей силы боднул Карлоса. От мощного удара он отлетел на 5 метров в сторону», — рассказывает Дрикус.
«Понимаете, Карлос смотрел в объектив камеры. Он видел только ноги и нижнюю часть туловища жирафа. А Джеральд резко склонил свою длинную шею и ударил головой. Это был удар ниоткуда!» — добавил ван дер Мерве.
Жираф Джеральд
Карвальо лежал на земле без сознания, когда к нему подбежали люди. Кровь сочилась у него из ушей и глаз. Режиссера спешно доставили в больницу в Йоханнесбурге, но врачи не смогли ему помочь.
Трагедия произошла в популярном парке Глен-Африк, расположенном примерно в 80 километрах к северу от Йоханнесбурга.
Съемки «Диких сердцем» приостановлены. Сериал рассказывает о супругах-ветеринарах, которые создают в Африке клинику для диких животных.
Карлос Карвальо начал свою карьеру в 1992 году. В 2003 году он получил специальный приз Каннского международного кинофестиваля. В 2014 году удостоился награды Африканской киноакадемии за картину «Забытое королевство».
Администрация парка Глен-Африк не намерена ничего делать с жирафом. Подчеркивается, что животное ни в чем не виновато.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”