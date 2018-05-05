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Английских футбольных болельщиков в Волгограде будут поить коктейлем "Новичок" (видео)

19:13 5 мая 2018   71
Стакан с надписью «Новичок»
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Популярный в Волгограде ночной клуб «Грядушка» выложил в сеть рекламный ролик нового коктейля, который предназначен специально для английских футбольных болельщиков. Волгоград входит в число российских городов, принимающих чемпионат мира по футболу. Именно здесь 18 июня сборная Англии сыграет свой первый матч. Соперником англичан будет сборная Туниса.

Тысячи британских болельщиков, как ожидается, прибудут в Волгоград. И вот специально для них «Грядушка» подготовил новый коктейль… «Новичок»! Рекламный ролик получился весьма провокационным. Чтобы не оставалось никаких сомнений, почему напиток называется именно так, на видео его готовят люди в защитных комбинезонах. На заднем плане хорошо виден портрет Сталина. А все действо происходит под патриотическую музыку.

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