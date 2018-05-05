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- 19:13 Английских футбольных болельщиков в Волгограде будут поить коктейлем "Новичок"
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Английских футбольных болельщиков в Волгограде будут поить коктейлем "Новичок" (видео)
Популярный в Волгограде ночной клуб «Грядушка» выложил в сеть рекламный ролик нового коктейля, который предназначен специально для английских футбольных болельщиков. Волгоград входит в число российских городов, принимающих чемпионат мира по футболу. Именно здесь 18 июня сборная Англии сыграет свой первый матч. Соперником англичан будет сборная Туниса.
Тысячи британских болельщиков, как ожидается, прибудут в Волгоград. И вот специально для них «Грядушка» подготовил новый коктейль… «Новичок»! Рекламный ролик получился весьма провокационным. Чтобы не оставалось никаких сомнений, почему напиток называется именно так, на видео его готовят люди в защитных комбинезонах. На заднем плане хорошо виден портрет Сталина. А все действо происходит под патриотическую музыку.
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”