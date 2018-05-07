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Адель отметила 30-летие, перевоплотившись в героиню «Титаника» (фото)
Знаменитая британская певица Адель отметила свое 30-летие, устроив тематическую вечеринку, посвященную фильму «Титаник». Именинница является большой фанаткой этой картины Джеймса Камерона, вышедшей на экраны в 1997. Она пригласила на нее только ближайших друзей (в том числе режиссера фильма «Пятьдесят оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон) и родственников. Как сообщает издание Mirror, сама поп-звезда описала это мероприятие, как «лучшую ночь в ее жизни».
Адель перевоплотилась в героиню актрисы Кейт Уинслет Роуз, нарядившись в точно такое же платье и соорудив такую же прическу. В разгар праздника Адель надела поверх вечернего туалета еще и спасательный жилет — для пущей достоверности.
Снимки вечеринки певица опубликовала в соцсети Instagram. «Я не уверена, чем буду заниматься следующие 30 лет, но до сих пор в моей жизни все было невыразимо прекрасно», — написала одна из самых успешных певица современности, чье полное имя Адель Лори Блу Эдкинс.
Кадр из фильма Титаник — Кейт Уинслет в роли Роуз
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