Происшествия

В Грузии попал в ДТП автобус с туристами: есть пострадавшие

В Грузии перевернулся автобус с туристами, возвращавшихся с экскурсии в один из монастырей в Тбилиси. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, 17 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Инцидент произошел возле населенного пункта Манглиси.

По предварительным данным, водитель потерял управление, после чего микроавтобус перевернулся. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Отмечается, что среди туристов был один иностранец.

Напомним, днем 16 марта на канатной дороге «Садзеле» в Грузии произошла авария, в результате которой пострадали 11 туристов, в т. ч. из Украины. Причиной аварии был объявлен человеческий фактор — по оценке экспертов, инцидент произошел из-за ошибки оператора, который действовал не по инструкции после перепада напряжения.

Фото Sputnik Грузия

