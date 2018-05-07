- 13:45 Желавшая похудеть «живая кукла» едва не умерла после удаления части желудка и 120 см кишечника
- 13:44 Минюст назвал компании, накопившие самые большие долги по зарплате
- 13:44 В Украине определили ТОП-10 популярных сайтов: среди них только одна соцсеть
- 13:41 Школьник зарезал младшего товарища на проводах в армию
- 13:39 Скончался известный итальянский кинорежиссер Эрманно Ольми
- 13:36 Сергей Шнуров троллит Путина: «Вова, как основа»
- 13:25 В центре Киева обстрелян внедорожник бизнесмена, снабжающего смазкой полицию
- 13:17 Стала известна причина отмены запрета на поездки украинских спортсменов в Россию
- 13:07 Арсен Венгер подарил на прощание свой галстук маленькому болельщику «Арсенала»
- 13:06 Звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис усыновила второго ребенка
В Украине назвали банки, получившие право выплат бюджетникам
Конкурсная комиссия Министерства финансов Украины определила 34 банка для выплат пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читайте также: НБУ выплатил МВФ с начала мая около 451 млн долларов долга
В новый перечень вошли «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Кредобанк», «УкрСиббанк», «Идея Банк», «Креди Агриколь», «Пиреус», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «Альянс», «Львов», «Индустриалбанк», «МТБ», «Пивденный», «Полтава-банк», ПУМБ, «Восточно-украинский банк Грант», «Мегабанк», «Скай», «Юнекс», «Коммерческий индустриальный», «Универсал», «Кредит Днепр», «Радабанк», «Восток», «Банк инвестиций и сбережений», «Конкорд», «Мотор-Банк», «Аккордбанк», «Кристалбанк».
Кроме того, сообщается, что банки, которые ранее были уполномочены на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утратили этот статус.
Читайте также: Швейцарский банк заменил сотрудников роботами
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 2017 года суд признал незаконным решение Кабинета министров об отборе банков для осуществления выплат зарплат бюджетникам, в рамках которого к участию в конкурсе допускались банки с долей по активам не менее 1% банковской системы, либо с контрольным пакетом акций у международных учреждений с международным рейтингом инвестиционного класса, либо банки с долей государства в капитале свыше 75%.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”