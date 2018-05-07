Избивший Найема чеченец отпущен на свободу в Азербайджане

Украина

Сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема, отпущен на свободу правоохранителями Азербайджана. Об этом сообщил Игорь Синиченко, адвокат чеченцев, вступивших в конфликт с нардепом 30 апреля, передает «Страна».

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По его словам, Саитова действительно задерживали, но затем отпустили. Причем это произошло еще «два-три дня назад», и информацией об этом адвокаты подозреваемых в хулиганстве чеченцев обладали вечером 5 мая.

«Действительно, Магомед-Амин был задержан. Причем сделано это было по личной просьбе одного из ведущих украинских политиков, который позвонил первому замминистра МВД Азербайджанской Республики Вилаету Эйвазову»,— говорит Синиченко.

Адвокат утверждает, что никакого заседания суда по избранию меры пресечения Саитову в Азербайджане не проходило — он был отпущен в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны.

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Также Синиченко утверждает, что теперь Магомеду-Амину будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры.

При этом адвокат уточнил, что в зависимости от того, какой пакет документов направит украинская сторона правоохранителям Азербайджана для обеспечения выдачи Саитова, адвокаты чеченца в дальнейшем примут решение — будут ли они соглашаться на добровольную экстрадицию подозреваемого в Киев.

В то же время избитого чеченцами народного депутата Мустафу Найема полиция обеспечила личной охраной. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает Интерфакс-Украина. Сделано это в связи с тем, что Найем обратился в правоохранительные органы с просьбой предоставить ему государственную охрану.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нападение на Найема было совершено 30 апреля. Ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни при чем. Позже Найем заявил, что один из участников конфликта, которого задержала полиция, вылетел из Украины в Баку. Впоследствии его объявили в розыск. По словам нардепа, драк было две. После первых ударов, которые были в 17:37, Найем побежал за нападающими к улице Скоропадского. Там произошла вторая драка. Во втором эпизоде участвовал Тимербулатов Умал Русланович, который впоследствии был задержан. 5 мая стало известно, что в Азербайджане правоохранители задержали подозреваемого в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема Магомед-Амин Саитова.