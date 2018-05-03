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Муждабаев: Найему угрожают и советуют не выходить из дома
Нардепу Мустафе Найему, который был одним из инициатором и идейным вдохновителем реформы Нацполиции, угрожают, советуют не выходить из дома, если он откажется забрать заявление, отказаться от борьбы за свою честь и достоинство.
Об этом в своем блоге сообщает украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев, передает replyua.net.
Блогер отмечает, что про суды, наверное, вообще ни у кого никаких иллюзий нет. Они прежние, никто их не реформировал. Все «приводные ремни» беззакония, как выясняется, остались на месте. Об этом все и раньше догадывались, но вот — конкретный, дикий, предельно откровенный пример.
«Это значит, что у нас до сих пор нет государства. Это значит, что каждый человек беззащитен, что никакого страха перед государством, перед законом у преступников нет», — написал Муждабаев.
Он добавляет, что страха нет даже у российских бандитов и их покровителей в Украине. Никак иначе этот сигнал трактовать нельзя. Журналист отмечает, странно, что все так спокойно, словно так и должно быть.
Ранее как заявил народный депутат Светлана Залищук, Найема пытаются уговорами и угрозами вынудить забрать заявление из прокуратуры по поводу событий 30 апреля, когда парламентария избили в центре Киева.
Напомним, днем ранее суд отпустил под домашний арест трех задержанных подозреваемых по делу. Найем заявил, что считает меру пресечения в виде домашнего ареста неадекватной.
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