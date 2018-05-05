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В Азербайджане задержан участник избиения Найема
Правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема.
Об этом в субботу, 5 мая, сообщил министр МВД Арсен Аваков.
По информации министра, относительно подозреваемого уже начаты экстрадиционные процедуры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мустафу Найема пытаются заставить отозвать заявление «во имя Аллаха».
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