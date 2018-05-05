Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Азербайджане задержан участник избиения Найема

16:12 5 мая 2018   8
В Азербайджане задержан участник избиения Найема
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом в субботу, 5 мая, сообщил министр МВД Арсен Аваков.

По информации министра, относительно подозреваемого уже начаты экстрадиционные процедуры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мустафу Найема пытаются заставить отозвать заявление «во имя Аллаха».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины