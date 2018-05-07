Происшествия

В Румынии попал в аварию автобус с украинскими туристами, есть пострадавшие

Утром 7 мая в Румынии на автомагистрали DN 2 возле выезда из населенного пункта Балдовинешти столкнулись автомобиль и автобус с украинскими туристами. Медицинская помощь после ДТП потребовалась восьми людям, особенно сильно пострадали водители обоих транспортных средств. Об этом сообщила Romania Libera.

В автобусе из Украины находился 51 человек.

Как сообщает УНН, ссылаясь на представителей украинского МИД, автобус ехал из Сербии по маршруту Одесса — Сербия — Днепр. Пятерых граждан Украины после ДТП доставили в больницу скорой помощи в городе Брэила. Позднее за медицинской помощью обратился еще один гражданин. По словам врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, а вот водителю автобуса требуется оперативное вмешательство.

Туроператор обеспечит возвращение в Украину граждан, которым не потребовалась медицинская помощь. Для отправки пассажиров в безопасное место транспортная компания Брэилы выделила два автобуса.

Напомним, согласно официальной статистике, в организованные зарубежные туры за год отправляются более 120 тыс. наших соотечественников.

Фото ziuaconstanta. ro