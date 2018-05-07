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В Румынии попал в аварию автобус с украинскими туристами, есть пострадавшие
Утром 7 мая в Румынии на автомагистрали DN 2 возле выезда из населенного пункта Балдовинешти столкнулись автомобиль и автобус с украинскими туристами. Медицинская помощь после ДТП потребовалась восьми людям, особенно сильно пострадали водители обоих транспортных средств. Об этом сообщила Romania Libera.
В автобусе из Украины находился 51 человек.
Как сообщает УНН, ссылаясь на представителей украинского МИД, автобус ехал из Сербии по маршруту Одесса — Сербия — Днепр. Пятерых граждан Украины после ДТП доставили в больницу скорой помощи в городе Брэила. Позднее за медицинской помощью обратился еще один гражданин. По словам врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, а вот водителю автобуса требуется оперативное вмешательство.
Туроператор обеспечит возвращение в Украину граждан, которым не потребовалась медицинская помощь. Для отправки пассажиров в безопасное место транспортная компания Брэилы выделила два автобуса.
Напомним, согласно официальной статистике, в организованные зарубежные туры за год отправляются более 120 тыс. наших соотечественников.
Фото ziuaconstanta. ro
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”