Кто выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» (видео)

Шоу-бизнес

Согласно жеребьевке в первом полуфинале 8 мая в Лиссабоне представят свои композиции 19 участников, 10 из которых пройдут в финал

1. Азербайджан представляет джазовая и соул певица 28-летняя Айсель Мамедова с композицией «X My Heart». Она написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Они же являются авторами песни «Running scared», с которой Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал стали победителями «Евровидения-2011». Айсель принимала участие в фестивалях: Каспийский фестиваль джаза и блюза, Бакинский джазовый фестиваль, фестиваль импровизационной музыки «МузЭнерго», джазовый фестиваль в Монтрё, Кавказский джаз-фестиваль.

2. От Исландии выступит 20-летний исполнитель Ари Оулавссон с песней «Our Choice». Певец призовет общество задуматься о том, что всегда и у каждого есть возможность сделать правильный выбор — шаг в сторону мира, любви и взаимопонимания.

3. Албания на «Евровидение» отправила Евгента Бушпепу, который выступает как сольный исполнитель, а также в составе группы Sunrise. Музыкант прославился после участия в конкурсе TOP FEST 4.



4. Бельгию представляет певица Лаура Грусенекен, выступающая под псевдонимом Сеннек, с песней «A Matter Of Time». Свой музыкальный путь она начинала в качестве участницы в дабстеп-группе AKS, которая совмещала в себе электро, поп и соул элементы. Несколько лет назад певица выступала в дуэте с Озарком Генри, вместе они принимали участие во многих музыкальных фестивалях.



5. От Чехии на конкурсе выступит молодой исполнитель Миколас Йозеф. Ранее он работал моделью, принимал участие в показах Diesel и Prada, но бросил модельный бизнес ради карьеры певца. В прошлом году ему уже предлагали участвовать в «Евровидении», но он отказался, аргументируя тем, что ему не подходит песня. А композицию «Lie to Me» Миколас написал сам и в декабре 2017 победил с ней в нацотборе Чехии.



6. Литву представляет Ева Засимаускайте с композицией «When We're Old» на литовском и английском языках. Девушка четырежды испытывала свои силы в литовском национальном отборе — в 2013, 2014, 2016, 2017 годах — и только с пятой попытки ей удалось одержать победу. В 2012 году Ева была суперфиналисткой шоу «Голос».



7. От Израиля на конкурсе выступит 25-летняя Нетта Барзилай с песней «Toу». Девушка с детства занимается музыкой, поет. В 19 лет устроилась инструктором в профессиональном лагере для начинающих музыкантов. Затем была солисткой ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа. После демобилизации Нетта Барзилай профессионально занялась карьерой певицы, стала победительницей пятого сезона вокального шоу «А-Кохав А-Ба Ле-Ировизйон» и получила путевку на «Евровидение». Букмекеры называют ее главной претенденткой на победу.



8. Белоруссию представляет украинский певец Alekseev. Никита Алексеев стал известен благодаря участию в шоу «Голос країни», где дошел до полуфинала. В 2015 году хит Alekseev «Пьяное солнце» возглавил чарт российского iTunes и продержался на вершине 6 недель. На «Евровидении-2018» певец исполнит песню «Forever», над созданием которой работала международная команда, а наставником Никиты на конкурсе стал Филипп Киркоров.



9. Эстонию представляет оперная певица российского происхождения Элина Нечаева. С песней на итальянском языке «La Forza» она выиграла национальный отбор на «Евровидение-2018». С детства Элина пела в хоре, как и ее мама. Кроме музыкального таланта, Элина — полиглот, у нее отличные способности к иностранным языкам.



10. От Болгарии на «Евровидении» выступит группа «Equinox» с песней «Bones». Коллектив специально создали для национального отбора. В группе пятеро участников, среди которых победительница второго сезона болгарского «X Factor» Жана Бергендорф, актер и певец Владимир Михайлов, продюсер Георгий Симеонов, американские исполнители Джонни Мануэль и Трей Кемпбелл.



11. Македония отправила на конкурс дуэт «Eye Cue» (Боян Трайковский и Мария Ивановски). Они выступят с песней в стиле поп-рок «Lost and Found». Этот танцевальный трек дословно переводится как «Бюро находок».



12. Хорватию представляет певица Франка с песней «Crazy». Петь девушка начала с трех лет. В 2007 году победила в телепроект «Showtime», а уже на следующий год выпустила свой дебютный сингл «Ruža u kamenu». В 2009 году Франка принимала участие в национальном отборе страны на конкурс «Евровидение» с песней «Dora», но заняла лишь седьмое место. На следующий год она повторила попытку, но безуспешно. В 2011 году Франка выпустила два англоязычных сингла «On Fire» и «Run», а также победила в шоу «Танцы со звездами». Франка является женой известного футболиста Ведрана Чорлуки.

13. Австрию представляет Сезар Семпсон с песней «Nobody But You» о несчастном мужчине, который пытается вернуть возлюбленную. Авторами сингла стали Борис Миланов и Себастьян Арман, которые ранее писали для Болгарии. Сезар уже участвовал в конкурсе в качестве бэк-вокалиста у болгар Поли Геновой и Кристиана Костова в 2016 и 2017 годах.



14. От Греции на конкурсе выступит дочь известного певца Пасхалиса Терзиса Джианна Терзи с композицией на родном языке «Oneiro Mou (Όνειρο Μου)». Это песня о любви, ради которой можно умереть. Джианна уже завоевала несколько престижных международных музыкальных наград. Букмекеры прогнозируют ей место в первой десятке в финале.

15. Финляндия отправила на «Евровидение» поп-вокалистку Саару Аалто с песней «Monsters». Девушка известна у себя на родине как участница вокальных шоу, где оказывалась в числе лидеров. Певица пыталась пройти национальные отборы на «Евровидение» в 2011 и 2016 годах, но останавливалась за шаг до победы. В ее активе 5 полноценных альбомов.

16. Армению представляет певец и композитор Севак Ханагян, ранее принимавший участие в российских и украинских вокальных шоу. В 2016 стал победителем «Х-Фактора» в Киеве. На «Евровидении» Севак споет композицию на армянском языке «Qami».



17. От Швейцарии на конкурсе выступит дуэт «Zibbz» (что означает «Братья и сестры»). Коллектив был основан десять лет назад родными братом и сестрой Стефаном и Корин Гфеллер. Поет в дуэте девушка, а парень играет на клавишных и ударных. С 2011 года брат с сестрой живут и работают в США, а на конкурсе порадуют поклонников синглом «Stones» (Камни). Исполнители призывают не бросать друг в друга камни, заниматься собственной жизнью и верить в себя.



18. Ирландию с композицией «Together» представляет 25-летний Райан О’Шонесси. Парень участвовал в 6 сезоне «Britain's Got Talent», где занял 5-е место. О’Шонесси стал известным на родине благодаря участию в первом сезоне ирландской версии шоу «Голос». У Райана есть и актерский опыт — он снимался в сериале «Прекрасный город» (2001−2010). Кстати, родной дядя Райана, Гарри, представлял Ирландию на «Евровидении» в 2001 году, заняв 21 место. Сейчас Райан живет и работает в Дублине, имеет свой записывающий лейбл.



19. Кипр представляет греческая певица албанского происхождения Элени Фурейра. Более десяти лет она поет на профессиональной сцене, сотрудничает со многими известными греческими исполнителями и группами. Девушка несколько раз принимала участие в национальном отборе на «Евровидение» в Греции, но пройти отбор удалось только от Кипра. За победу Элени поборется с песней «Fuego».