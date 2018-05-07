Украинцы обнаружили Telegram-бота, который определяет человека по номеру телефона

Наука и технологии

Пользователи украинского сегмента интернета обнаружили Telegram-бота, который позволяет узнать личность человека по номеру его телефона. В описании бота указано, что в его базе находятся данные на более 30 млн украинских номеров.

В качестве источников данных называются сайты Work.ua и Rabota.ua, а также данные из приложений на Android, пишет AIN.

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Журналисты издания проверили работу бота — он действительно без ошибок определил абонентов, выдавая имя и фамилию владельца номера телефона. Чтобы получить такую информацию, достаточно ввести номер в формате 380ххххххххх и нажать ввод. Результат выдается мгновенно.

Примечательно, что бот позволяет беспрепятственно получить сведения только по трем номерам в день. Однако лимит снимается очень просто — бот просит пользователя о нехитрой услуге: предоставить ему новый контакт из вашей телефонной книги.

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Кто разработал бота — выяснить не удалось. Аккаунт, указанный в качестве владельца, на запрос издания не ответил — что, вероятно, связано с этичностью процедуры сбора и распространения данных.

На Work.ua и Rabota.ua номера телефонов и ФИО украинцев часто доступны через базы резюме, как удалось получить сведения из Android-приложений — неизвестно.

Напомним, что аналогичная функция определения людей ранее была доступна в Facebook — при введении в строку поиска номера телефона социальная сеть выдавала профиль его владельца. Это было возможно благодаря идентификации пользователей через Messenger, установленный на их смартфонах. Однако многие раскритиковали данную функцию, после чего Facebook ее деактивировала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сервис продажи билетов на сайте «Укрзалізниці» в текущем году будет добавлена функция «лист ожидания». Основной принцип работы системы напоминает работу Telegram-ботов, которые занимаются поиском свободных билетов.