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Аренда квартиры на Лукьяновке — 162 тыс. грн. Все в порядке с пониманием своего места в мире? — блогер
Украинский блогер Юлия Савостина на странице в Facebook сравнила цены на номера в лучших отелях Европы со стоимостью аренды обычной квартиры в столице накануне финала Лиги чемпионов.
«Ну, я тоже посмотрела цены на жилье перед финалом футбола. Номер на двоих в апартаментах на Лукьяновке с больничной микроволновкой и туалетом-скворечником. Двое суток. 162 тысячи гривен.
За плюс-минус эти деньги вы можете:
1. Арендовать достаточно просторный номер в лучшем отеле Европы (по рейтингу «Тревелера») Villa San Michele, где у вас будет своя горничная, раскладывающая вещи из чемодана в чемодан, стирающая ваш купальник после отдыха у бассейна, и семья Стива Джобса — за соседним столиком на ужине. Роскошный вид на всю Флоренцию сверху, фасад, сконструированный Микеланджело, и несколько мазерати-феррари у входа на закуску.
2. Суперлюкс в легендарном Ritz в Париже. Со всеми вытекающими, сервисом, видами и красотами.
3. Полулюкс в не менее легендарном венецианском отеле Cipriani. Он расположен на острове напротив Дворца дожей, с него открывается невероятный вид на лагуну, и вас заберут в отель на катере (помните, такой роскошный, обшитый деревом, как в фильме «Турист»?). У вас будет не только горничная, но и персональный бой, который вечером заберет ваши ботинки для чистки, а утром вернет их со свежими газетами. От вида на венецианскую лагуну у вас закружится голова. Кстати, это редкий отель в Венеции, где есть бассейн. Ну, корты и спа в придачу.
Посмотреть красивые картинки отелей можно в гугле.
Теперь вопрос. У нас точно все в порядке с пониманием своего места в мире???"
Фото Facebook Юлии Савостиной
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