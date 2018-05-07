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В історії з орендою житла перед фіналом Ліги чемпіонів проявилося наше невміння грати “в довгу”, — Дмитрий Гнап
Журналист на своей странице в Facebook пишет о необходимости работать на репутацию.
«Щодо скаженої оренди на фінал Ліги чемпіонів. Звісно, частково праві ті, хто пишуть про невидиму руку ринку, яка сама наведе лад і справедливість. І оце: «не хочеш — не купуй», «бізнес є бізнес», «який попит, така і ціна» і т. д. Мовляв, не лізьте з порадами, як людям здавати нерухомість і займатись бізнесом. Це правда, звісно.
Але… Але…
Думаю, в цій історії з орендою яскраво проявилося наше невміння грати «в довгу». Невміння робити ставку на репутацію замість ставки на швидке збагачення. Невміння відмовлятись від можливості зірвати великий куш зараз заради сталих заробітків колись, в майбутньому.
Це як у відомому психологічному експерименті, коли дітям пропонували з'їсти одне печиво одразу. Або потерпіти… і за 5 хвилин отримати два печива. Мало хто з дітей, як ви знаєте, дотерпів.
І ця проблема, на жаль, стосується не лише способу ведення бізнесу. Бо так само думають не тільки власники квартир. Наприклад, підрядник з ремонту дороги думає: навіщо заробляти 8% профіту на ремонті дороги і не красти… якщо можна хапнути 50% за рахунок якості дорожнього полотна, роздати відкатів 25% і ще 25% «заробити»? Треба хапнути, поки є можливість. Поки зміг дивом виграти тендер. Бо, може, вже і не виграю. Або поки кум працює в облавтодорі. Бо, може, завтра звільнять.
І так багато в чому. Я спрощу зараз трохи, але високі податки, високі ставки кредитів, чималі хабарі — все це в тому числі ознаки того, що система відносин у нас влаштована так, щоб загребти грошей тут і зараз. А не думати про сталий розвиток на десятиліття вперед.
Звісно, таке ставлення до життя у нас має свою причину. Часті війни, голодомори, репресії та політичні зміни навчили українців жити одним днем: «Дають корову — дурно не стій, за налигачем біжи мерщій!»
Але ж має бути покоління, яке все це змінить. Можна ж і не дерти ціну за оренду в десятки разів, а підвищити її ну в 2−3 рази, щоб у іноземців склалося гарне враження про Україну і вони приїхали сюди ще раз, вже не як фанати, а як туристи. Може, і не в твою конкретну квартиру, але розкажуть іншим, і ти теж отримаєш клієнтів. Бо тисячі зусиль окремих людей змінюють обставини часу.
В прифронтовій Волновасі нещодавно я підійшов до зграйки таксистів. Питаю в одного: «Підвезете мене до районної прокуратури?» Він протирав дзеркало, подивився на мене здивовано, каже: «Та тут немає сенсу їхати. Пройдіть пішки двісті метрів. Це там, за парком, бачите?» Я подякував, пішов. Його колеги, що стояли поруч в очікуванні клієнтів, з насмішкою закинули йому: «Слава, ну, ти, блін, самий чесний таксист!» Слава, здається, їх не чув. Протерши дзеркало, він взявся натирати торпеду свого «Ланоса».
Будьте, як Слава".
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинский блогер Юлия Савостина на своей странице в Facebook сравнила цены на номера в лучших отелях Европы со стоимостью аренды обычной квартиры в столице накануне финала Лиги чемпионов.
Фото Facebook Дмитрия Гнапа
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”