Украинская компания попала в международный скандал с рефератами

Общество

Базирующаяся в Украине компания EduBirdie оказалась в центре международного скандала. Компания предлагала школьникам и студентам по всему миру готовые рефераты, которые учащиеся могли выдать за самостоятельно написанную работу.

Как сообщает BBC, для рекламы своих услуг компания воспользовалась услугами популярных видеоблогеров на YouTube. В пропаганде EduBirdie участвовали более 250 каналов на YouTube. Исследование выявило более 1400 видеороликов, просмотренных более 700 млн раз.

По мнению представителей сферы образования, деятельность компании поощряет мошенничество среди студентов и школьников. «Это очевидно неправильно, поскольку позволяет и легитимизирует обман потенциально в промышленных масштабах», — сказал министр по делам университетов Англии Сэм Джима. По его мнению, YouTube несет моральную ответственность за рекламу таких услуг.

На YouTube уже начали блокировать ролики с рекламой компании. Представитель сервиса заявил в комментарии ВВС: «Авторы YouTube могут использовать платную рекламу в своем контенте только в том случае, если продукт или услуга, которые они рекламируют, соответствуют нашей рекламной политике. Мы не позволяем рекламу написания рефератов, поэтому мы будем удалять платную рекламу таких услуг, если будем их выявлять… Мы будем работать с авторами, чтобы они лучше понимали, что в рекламных видеороликах не должно поощрения нечестной деятельности».

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» выпускник Киевского финансово-правового лицея, которому удалось поступить в Гарвард, рассказал, как пишут рефераты во всемирно известном вузе.