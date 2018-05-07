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"Дело Труханова": детективы НАБУ провели серию новых обысков в Одессе
По информации осведомленного источника, процессуальные действия проводятся в рамках так называемого «дела Труханова». Конкретнее — одного из уголовных производств по факту приобретения горсоветом по значительно завышенной стоимости — 185 миллионов гривен — под «европейскую мэрию» здания бывшего производственного объединения «Краяна». Одним из главных фигурантов является городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Детективы НАБУ провели почти два десятка обысков по месту жительства ряда чиновников департамента коммунальной собственности городского совета, депутатской комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности, а также у одного из заместителей мэра. В частности, изъяты мобильные телефоны. Расследователи рассчитывают «ознакомиться с перепиской в мобилках».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 12 апреля Соломенский районный суд Киева еще на два месяца продолжил Труханову запрет выезда за границу. У Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть более 20 правовых поручений по делу Геннадия Труханова. Об этом на брифинге «Три года деятельности НАБУ: ключевые достижения и вызовы» сообщил директор ведомства Артем Сытник.
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