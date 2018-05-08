На "Интере" заявили о присвоении улицам в Украине "имен фашистских преступников"

Пользователи обнаружили в сети отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал «Интер». Их возмущение вызвали слова ведущих о переименовании улиц в Украине «именами фашистских преступников», пишет Радио Свобода.

«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память»,— говорит на обнародованном отрывке ведущая Анастасия Даугуле.

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«И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», — отвечает другой ведущий, Андрей Доманский.

«И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас — много, нас — сотни в этом зале и миллионы у экранов телевизоров … Это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню, это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом», — говорят дальше ведущие.

Также информационный ресурс напоминает, что в феврале и в сентябре 2016 офис телеканала «Интер» становился объектом блокировки и даже нападения представителей радикальных организаций. В частности, в сентябре 2016 у центрального офиса «Интера» несколько ветеранских организаций начали акцию блокирования телеканала. Участники мероприятия называли «Интер» «агентом Кремля». Они заявили о намерении блокировать здание к полной остановке работы канала. Вскоре акции остановились.

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В том же месяце на улице Щусева в Киеве возле офиса компании, которая, среди прочего, производит программу «Подробности» для «Интера», неизвестные подожгли шины, затем бросили в помещение дымовую шашку, произошел пожар. Телеканал «Интер» заявил, что в результате пожара полностью сгорела студия программы «Подробности», а также пострадали некоторые сотрудники.