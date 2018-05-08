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В матче НБА баскетболист перепрыгнул двухметрового соперника (видео)

11:29 8 мая 2018   105
В матче НБА баскетболист перепрыгнул двухметрового соперника
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Забавный эпизод произошел во время четвертого матча полуфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Юта Джаз» и «Хьюстон Рокетс». В начале первой четверти центровой гостей Клинт Капела получил передачу от партнера и оказался перед кольцом соперника. Баскетболист команды хозяев площадки Донован Митчелл попытался его догнать и заблокировать бросок, но в итоге лишь… перепрыгнул оппонента.

Примечательно, что рост Капелы составляет 208 сантиметров, и он выше «прыгуна» на целых 15 сантиметров! Тем не менее все усилия Митчелла оказались бесполезными — центровой «Хьюстона» забросил мяч в кольцо в этом эпизоде, а «Юта», проиграв на своем поле (87:100), уступает в серии 1:3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что принц Уильям сыграл в баскетбол на инвалидных колясках.

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