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Украина

В полиции озвучили количество ромов, кочующих на территории Украины

9:00 7 июля 2018   247
Табор после погрома
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальной полиции заявляют, что в ромских таборах на территории Украины проживает не менее 100 тысяч ромов. Такую цифру озвучил глава Национальной полиции Сергей Князєв, информирует пресс-служба МВД Украины.

«Это количество ромов, которые проживают именно в таборах», — отметил он.

Всего в Украине насчитывается не менее 3100 мест компактного проживания ромов.

Князев напомнил, что в 2018 году были зафиксированы шесть нападений на ромские таборы, из них три — в Киеве, два — на Львовщине и одно в Тернопольской области.

По фактам этих нападений в полиции зарегистрированы девять уголовных производств, из которых четыре — по фактам хулиганских действий, 3 — по признакам нарушения равноправия граждан, также расследуются уголовные производства о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность и об умышленном убийстве.

«Цель правонарушений — публичное уничтожение таких поселений и поднятие социальной напряженности в государстве. Все нападения хорошо спланированы и организованы», — констатировал глава Национальной полиции, отметив, что к ним причастны парамилитарные общественные организации, которые незаконно позиционируют себя защитниками правопорядка.

Напомним, полиция установила личности 14 человек, напавших на табор ромов во Львове.

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