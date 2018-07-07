- 16:30 В Одессе зоозащитники потребовали закрыть дельфинарий
- 15:50 Одному из военных, раненных на Ривненском полигоне, понадобилась ампутация
- 15:23 Представитель ОБСЕ радостно поприветствовал боевика "ДНР"
- 15:12 Убийство полицейского: изъят пистолет ТТ, из которого стреляли в подполковника
- 15:08 Неизвестные на авто с военными номерами совершили вооруженное ограбление на трассе Киев-Харьков
- 15:04 Диссидент и Герой Украины Лукьяненко попал в реанимацию
- 14:47 Два легендарных футболиста заключили оригинальное пари перед матчем ЧМ
- 14:36 Загадочная смерть: в Одессе в море найдено тело мужчины и сумка с камнями
- 14:14 В Харькове в ДТП погиб известный украинский мотогонщик
- 13:35 Граната с сыром: в Херсоне мужчина забыл взрывчатку на остановке
В полиции озвучили количество ромов, кочующих на территории Украины
В Национальной полиции заявляют, что в ромских таборах на территории Украины проживает не менее 100 тысяч ромов. Такую цифру озвучил глава Национальной полиции Сергей Князєв, информирует пресс-служба МВД Украины.
«Это количество ромов, которые проживают именно в таборах», — отметил он.
Всего в Украине насчитывается не менее 3100 мест компактного проживания ромов.
Князев напомнил, что в 2018 году были зафиксированы шесть нападений на ромские таборы, из них три — в Киеве, два — на Львовщине и одно в Тернопольской области.
По фактам этих нападений в полиции зарегистрированы девять уголовных производств, из которых четыре — по фактам хулиганских действий, 3 — по признакам нарушения равноправия граждан, также расследуются уголовные производства о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность и об умышленном убийстве.
«Цель правонарушений — публичное уничтожение таких поселений и поднятие социальной напряженности в государстве. Все нападения хорошо спланированы и организованы», — констатировал глава Национальной полиции, отметив, что к ним причастны парамилитарные общественные организации, которые незаконно позиционируют себя защитниками правопорядка.
Напомним, полиция установила личности 14 человек, напавших на табор ромов во Львове.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”