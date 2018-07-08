Волкер о «российском» Крыме: американские СМИ поспешили

Украина

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Америка не собирается признавать аннексию Крыма Россией.

«Американские массмедиа поспешили с выводами о возможности признания. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию», — заявил он в интервью Ost West, передает «Укринформ».

Напомним, что в массмедиа появились сообщения о возможном признании США аннексии Крыма Россией, когда хозяин Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о таком развитии ситуации: «Посмотрим».

Также Курт Волкер добавил, что администрация президента Трампа демонстрирует последовательный подход в вопросе поддержки Украины. При этом спецпредставитель Госдепа отметил, что Украина достигла прогресса в проведении реформ, хотя проблем в стране немало. «У Украины, как и ранее, есть существенные проблемы с коррупцией, а также

нереализованные реформы, которые следует провести», — подчеркнул Курт Волкер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, кто первым растиражировал фейк о «признании» Трампом аннексии Крыма