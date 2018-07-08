- 14:30 На Кипре установили пятиметрового быка «одесского» происхождения из металлолома
- 14:06 ЧП на ровенском полигоне: трое бойцов остаются в реанимации
- 13:50 «Химическое» ЧП в Польше: госпитализированы 14 человек
- 13:18 Умерова наградили в Литве за события 28-летней давности
- 12:55 Сторонник Brexit солгал о встречах с россиянами, — СМИ
- 12:30 Во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион
- 12:15 "Их там нет": Захарченко сфотографировался с матерями погибших в "ДНР" россиян
- 12:14 Водитель с эпилепсией: маршрутка с 17 пассажирами улетела в кювет
- 12:14 Чубаров — россиянам: готовьте своего "царя" на этап в Гаагу
- 11:48 В Черном море — корабли НАТО
Волкер о «российском» Крыме: американские СМИ поспешили
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Америка не собирается признавать аннексию Крыма Россией.
«Американские массмедиа поспешили с выводами о возможности признания. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию», — заявил он в интервью Ost West, передает «Укринформ».
Напомним, что в массмедиа появились сообщения о возможном признании США аннексии Крыма Россией, когда хозяин Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о таком развитии ситуации: «Посмотрим».
Также Курт Волкер добавил, что администрация президента Трампа демонстрирует последовательный подход в вопросе поддержки Украины. При этом спецпредставитель Госдепа отметил, что Украина достигла прогресса в проведении реформ, хотя проблем в стране немало. «У Украины, как и ранее, есть существенные проблемы с коррупцией, а также
нереализованные реформы, которые следует провести», — подчеркнул Курт Волкер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, кто первым растиражировал фейк о «признании» Трампом аннексии Крыма
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”