- 22:47 Смертельное ДТП на Варшавском шоссе: виновник ездил на "еврономерах"
- 22:17 Российские спецслужбы планировали убить президента Украины, — дипломат
- 22:15 Украинская теннисистка выиграла турнир в Риме
- 22:03 #SaveOlegSentcov: в Берлине требовали от ОБСЕ реакции на голодовку режиссера
- 21:24 В Киеве патрульные стреляли в мужчину, бросавшегося на них с ножом
- 21:02 Джастин Бибер женится на племяннице Алека Болдуина
- 20:56 ФИФА предупредила Виду за проукраинское видео
- 20:53 В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы
- 20:25 На Харьковщине электричка насмерть сбила мужчину
- 20:11 Железнодорожная катастрофа в Турции — десятки погибших и раненых (фото, обновлено)
"Болезненный и поучительный урок для двух народов": Порошенко — о Волынской трагедии (видео)
Президент Петр Порошенко считает трагические события на Волыни в 1944 году болезненным и поучительным уроком для народов Украины и Польши. Об этом он заявил в 75-ю годовщину трагедии, находясь в селе Гончий Брод (Волынская область).
«Моя позиция как президента — любое преступление против мирного населения не может быть оправдано», — заявил он, призвав склонить голову перед памятью невинно убиенных как среди украинцев, так и среди поляков.
По словам Порошенко, Украина и Польша должны быть предельно внимательными и острожными в высказываниях на исторические темы, в особенности на столь чувствительные для обоих народов.
«Мы должны не забывать и внимательно изучать украинскую и польскую историю», — заявил Порошенко, отметив, что этим не должны заниматься политики ради поднятия собственных рейтингов, поскольку манипулирование историей Россия сделала оружием, которое она применяет против Украины в Европе.
Напомним, Петр Порошенко открыл памятный знак жертвам Волынской трагедии в Польше, призвав к примирению ради построения общего европейского будущего Украины и Польши.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”