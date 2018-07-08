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"Болезненный и поучительный урок для двух народов": Порошенко — о Волынской трагедии (видео)

Президент Петр Порошенко считает трагические события на Волыни в 1944 году болезненным и поучительным уроком для народов Украины и Польши. Об этом он заявил в 75-ю годовщину трагедии, находясь в селе Гончий Брод (Волынская область).

«Моя позиция как президента — любое преступление против мирного населения не может быть оправдано», — заявил он, призвав склонить голову перед памятью невинно убиенных как среди украинцев, так и среди поляков.

По словам Порошенко, Украина и Польша должны быть предельно внимательными и острожными в высказываниях на исторические темы, в особенности на столь чувствительные для обоих народов.

«Мы должны не забывать и внимательно изучать украинскую и польскую историю», — заявил Порошенко, отметив, что этим не должны заниматься политики ради поднятия собственных рейтингов, поскольку манипулирование историей Россия сделала оружием, которое она применяет против Украины в Европе.

Напомним, Петр Порошенко открыл памятный знак жертвам Волынской трагедии в Польше, призвав к примирению ради построения общего европейского будущего Украины и Польши.