Порошенко едет в Польшу открыть мемориал погибшим украинцам

Политика

Президент Петр Порошенко 8 июля приедет в Польшу в село Сагрынь. Там будет открыт мемориал украинцам, погибшим в 1944 году.

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В 1944 году в Сагрыни жертвами польских «селянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой стали более 800 украинцев, в том числе около ста детей. По другим данным, погибших было более 1200.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, визит президента Украины в Польшу состоится по приглашению украинской общины.

Открыв мемориал, президент примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

После визита в Польшу глава государства приедет в Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинцев — жертв польско-украинского конфликта 1943−1944 годов.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 8 июля приедет на Волынь, где будет участвовать в организованных поляками акциях в память о жертвах Волынской трагедии. Двум президентам не удалось договориться о совместной программе мероприятий.