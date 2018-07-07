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Порошенко едет в Польшу открыть мемориал погибшим украинцам
Президент Петр Порошенко 8 июля приедет в Польшу в село Сагрынь. Там будет открыт мемориал украинцам, погибшим в 1944 году.
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В 1944 году в Сагрыни жертвами польских «селянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой стали более 800 украинцев, в том числе около ста детей. По другим данным, погибших было более 1200.
Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, визит президента Украины в Польшу состоится по приглашению украинской общины.
Открыв мемориал, президент примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.
После визита в Польшу глава государства приедет в Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинцев — жертв польско-украинского конфликта 1943−1944 годов.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 8 июля приедет на Волынь, где будет участвовать в организованных поляками акциях в память о жертвах Волынской трагедии. Двум президентам не удалось договориться о совместной программе мероприятий.
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