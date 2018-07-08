Украина

#SaveOlegSentsov: участники акции в Киеве требовали помощи от Ангелы Меркель (фото)

На Майдане Незалежности в воскресенье, 8 июля, состоялась акция в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Ее участники призвали сограждан масштабно отметить день рождения Сенцова 13 июля, информирует Громадське.

Кроме того, участники акции призвали поддержать еще одного украинского политзаключенного в России — Николая Карпюка.

После флешмоба на Майдане активисты отправились к посольству Германии, где призвали федерального канцлера Ангелу Меркель повлиять на президента РФ Владимира Путина с целью освобождения голодающего украинца.

Напомним, в письме из колонии в российском Лабытнанги Сенцов, который проводит более чем 55-дневную протестную голодовку, иронично прокомментировал заявления российского омбудсмена о его «прекрасном» самочувствии.