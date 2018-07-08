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В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы (фото)

20:53 8 июля 2018   371
Долгожительница
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии скончалась самая пожилая женщина Европы. По информации итальянского информационного агентства ANSA, на момент смерти Джузеппине Проджетто исполнилось 116 лет и 37 дней.

Она была второй самой пожилой дамой в мире после Чихо Мияко из Японии (117 лет).

С 60-х Джузеппина Проджетто проживала в итальянской коммуне Монтелупо Фьорентино, переехав туда вместе с сыном, однако он умер 39-летним, спасая тонущего человека.

В 2017 году в Индонезии умер самый старый мужчина в мире, которому было 145 лет — Мбах Гото.

Напомним, «ФАКТЫ» взяли интервью у знаменитого генерала Ивана Залужного, которому сделали операцию на сердце накануне 100-летнего юбилея.



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