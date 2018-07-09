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«Киевводоканал» не планирует подавать воду в жилые дома по графику
Уже несколько дней в соцсетях и средствах массовой информации «ходит» новость о катастрофической ситуации с очисткой воды в разных городах. Дело в том, что месяц назад «Днепроазот» (единственный производитель нужного реагента) предупредил, что приостанавливает поставки потребителям жидкого хлора и вообще сворачивает работу.
На некоторых предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины создалась сложная ситуация: запасов жидкого хлора, используемого для обеззараживания водопроводной воды, может хватить на период от нескольких дней до трех недель. Возникло опасение, что в некоторых городах и регионах могут значительно ограничить подачу воды, а в некоторых населенных пунктах и вовсе ее отключать.
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Что касается ситуации в Киеве, то генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий заверил, что в столице достаточно запасов жидкого хлора, и подчеркнул, что в ближайшее время в городе не планируют вводить график подачи воды.
В Украине сейчас ищут альтернативные способы обеззараживания. Прорабатываются несколько вариантов замены этого реагента другими — более современными и безопасными: низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты, диоксид хлора.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, с какими вопросами потребители могут обращаться в «Киевводоканал» в онлайн-режиме
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