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«Киевводоканал» не планирует подавать воду в жилые дома по графику

15:56 9 июля 2018   70
кран без воды
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Уже несколько дней в соцсетях и средствах массовой информации «ходит» новость о катастрофической ситуации с очисткой воды в разных городах. Дело в том, что месяц назад «Днепроазот» (единственный производитель нужного реагента) предупредил, что приостанавливает поставки потребителям жидкого хлора и вообще сворачивает работу.

На некоторых предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины создалась сложная ситуация: запасов жидкого хлора, используемого для обеззараживания водопроводной воды, может хватить на период от нескольких дней до трех недель. Возникло опасение, что в некоторых городах и регионах могут значительно ограничить подачу воды, а в некоторых населенных пунктах и вовсе ее отключать.

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Что касается ситуации в Киеве, то генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий заверил, что в столице достаточно запасов жидкого хлора, и подчеркнул, что в ближайшее время в городе не планируют вводить график подачи воды.

В Украине сейчас ищут альтернативные способы обеззараживания. Прорабатываются несколько вариантов замены этого реагента другими — более современными и безопасными: низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты, диоксид хлора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, с какими вопросами потребители могут обращаться в «Киевводоканал» в онлайн-режиме

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