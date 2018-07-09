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Боевиков «ДНР» пугают знакомствами с девушками
Шпиономания достигла в «Л/ДНР» какого-то запредельного уровня.
Фото стенгазеты одного из подразделений «ДНР» опубликовал пользователь, который пишет в «Твиттере» под ником Necro Mancer. «Замполиты работают на износ. Стоп — интернет, ВСУ не дремлет», — прокомментировал снимок офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке опечатали терминалы самообслуживания.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”