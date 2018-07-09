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Украина

Боевиков «ДНР» пугают знакомствами с девушками

16:23 9 июля 2018   33
объявление в «ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Шпиономания достигла в «Л/ДНР» какого-то запредельного уровня.

Фото стенгазеты одного из подразделений «ДНР» опубликовал пользователь, который пишет в «Твиттере» под ником Necro Mancer. «Замполиты работают на износ. Стоп — интернет, ВСУ не дремлет», — прокомментировал снимок офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке опечатали терминалы самообслуживания.

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