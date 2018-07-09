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В Солсбери мужчина потерял сознание в 280 метрах от места атаки "Новичком"
В понедельник, 9 июля, в британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание человек. Об этом пишет британское издание The Sun.
Инцидент произошел в 300 ярдах (274 метрах) от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».
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Неизвестный мужчина потерял сознание на Фишертон-стрит возле железнодорожного вокзала. На месте происшествия работают полицейские и экипажи скорой помощи. Отмечается, что полицейские и медики держатся на расстоянии от пострадавшего.
«Все службы экстренной помощи в настоящее время находятся на расстоянии от автобуса и человека на остановке. Он медленно двигается, похоже, он изредка пьет воду», — отметил корреспондент ITV news Руперт Эвелин, который находится на месте происшествия.
На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с отравлением двух жителей Эймсбери под Солсбери с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».
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Напомним, что 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару — 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества «Новичок». Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. В Лондоне заявили, что рабочей версией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число отравившихся «Новичком» в Англии увеличилось до шести человек.
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