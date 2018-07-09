Клуб потребителей

С 10 по 13 июля по некоторым столичным адресам отключат холодную воду

В «Киевводоканале» предупредили, где на этой неделе, с 10 по 13 июля, запланирован ремонт водопроводных сетей и по каким адресам отключат воду.

Водоснабжение приостановят:

10 июля

— с 09.00 до 17.00 — на бульваре Верховной Рады, 17;

— с 09.30 до 22.00 — на улице Кирилловской, 123;

— с 10.00 10 июля до 08.00 11 июля — на улицах Маршала Рибалко, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2а, Чорновола, 20, Андрющенко, 4-Б;

11 июля

с 10.00 до 19.00 — на улице Алматинской, 52, 52а, 54, 56, 56а;

12 июля

— с 09.00 12 июля до 01.00 13 июля — на улицах Кубанской, 11, Липковского, 37а, 35а;

— с 09.30 до 17.00 — на улице Иорданской, 5, 9;

— с 10.00 до 19.00 — на улицах Деловой, 9, 11, 13, 20—24, Большой Васильковской, 84;

13 июля

— с 11.00 13 июля до 04.00 14 июля — на Крещатике, 6, 8, 8б, 10, 10б, 12, 14, 16.

В «Киевводоканале» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают жителям столицы о необходимости заранее запастись водой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице достаточно жидкого хлора для обеззараживания водопроводной воды.