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Шахтерам выделят 324 млн гривен для погашения долгов по зарплате
Минэнергоугля пообещало, что до конца дня 9 июля на предприятия угледобывающей отрасли поступят 324 млн грн. Средства предназначаются для выплаты зарплаты шахтерам с государственных шахт и повышения эффективности работы отрасли.
Ранее, напомним, 47 горняков шахты «Нововолынская» отказались подниматься на поверхность, пока им не заплатят долг по зарплате за три месяца. Шахтеры не получили причитающиеся средства за апрель, май и июнь.
Второе требование шахтеров касалось завершения строительства шахты, которое началось еще в 1989 году.
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“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”