"Слава Украине!" В Сети появилось еще одно видео Домагоя Виды

Спорт

В интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида говорит по-хорватски и вставляет на украинском фразу «Слава Украине!» Видео разместил канал Ультрас Динамо на Youtube.

Рядом с Видой на видео присутствует один из тренеров команды, бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич.

Где именно и когда снято это видео не известно. При этом у Домагоя в руках бутылка пива Bud — спонсора чемпионата мира по футболу в России.

«Белград в огне!» — произносит Вида, и объясняет Оличу, что так называется кафе-бар в Киеве, где «мы прекрасно проводили время». Потом футболист произносит «Слава Украине!», просит Олича передать привет друзьям в Украине и затягивает известную балканскую песню «Кафе-бар — наша судьба».

Напомним, что 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

«Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.