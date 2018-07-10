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"Слава Украине!" В Сети появилось еще одно видео Домагоя Виды
В интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида говорит по-хорватски и вставляет на украинском фразу «Слава Украине!» Видео разместил канал Ультрас Динамо на Youtube.
Рядом с Видой на видео присутствует один из тренеров команды, бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич.
Где именно и когда снято это видео не известно. При этом у Домагоя в руках бутылка пива Bud — спонсора чемпионата мира по футболу в России.
«Белград в огне!» — произносит Вида, и объясняет Оличу, что так называется кафе-бар в Киеве, где «мы прекрасно проводили время». Потом футболист произносит «Слава Украине!», просит Олича передать привет друзьям в Украине и затягивает известную балканскую песню «Кафе-бар — наша судьба».
Напомним, что 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.
«Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.
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