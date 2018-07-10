Труханов пожаловался на Украину в ЕСПЧ

Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов подал заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — «о праве на свободу и личную неприкосновенность» лица. Об этом сообщает УП со ссылкой на сайт юридической компании, которая его представляет.

В заявлении есть жалобы касательно задержания Труханова 14 февраля 2018 года в аэропорту Борисполь.

«Мы неоднократно говорили о негативных процессуальных последствиях незаконного задержания Геннадия Труханова и нарушения правоохранительными органами национального законодательства и международных обязательств», — заявил адвокат Труханова, Александр Лысак.

По утверждению защитников Труханова, ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению 6 июня 2018 года.

Ранее британская ВВС сообщала, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Напомним, что НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту «Борисполь» 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля. Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя — нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

12 июня Соломенский райсуд Киева вернул ему загранпаспорта и позволил выезжать за пределы Украины.

Прокуратура считала, что у Труханова может быть паспорт РФ с 2002 года и паспорт гражданина Греции с 2011 года. Труханов утверждал, что у него есть только гражданство Украины.