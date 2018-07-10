В Китае обнаружен необычный шестиклассник: его рост превышает 2 метра (фото, видео)

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В одной из школ китайского города Лэшаня учится 11-летний Рен Кийу ростом 206 сантиметров. Об этом пишет Golplan.

Так как средний рост китайского шестиклассника составляет 145 сантиметров, мальчику потребовалась специальная крупная парта, которую помогли изготовить родители его соучеников.

Когда учителя впервые видят Кийу, то принимают его за старшеклассника (причем, и в этом случае удивляются его большому росту) и просят вернуться в свой класс.

Одноклассники сначала смеялись над Реном из-за его высокого роста, но теперь охотно фотографируются вместе с ним: мальчик превратился в местную знаменитость, и посмотреть на великана приходит большое количество людей.

В свою очередь, Рен планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а также подумывает о профессиональной карьере баскетболиста.

Родители вспоминают, что когда он пошел в детский сад, его рост составлял уже 130 сантиметров, при этом он продолжал стремительно расти. При этом многочисленные осмотры и анализы до сих пор показывают, что подросток совершенно здоров, в том числе и на гормональном уровне.

Медики надеются, что Рен сможет вести нормальную жизнь без болей в спине и суставах, изменения внешности, половой слабости и других симптомов, характерных для больных гигантизмом людей. По их мнению, школьник — просто рослый человек с ускоренным развитием, поэтому особо высоким не станет. И в таком случае вполне может осуществить свою мечту — стать баскетболистом.

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