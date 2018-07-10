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Джордж Клуни попал в аварию на Сардинии (фото)

12:28 10 июля 2018   374
Джордж Клуни
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 10 июля, известный американский актер и режиссер Джордж Клуни попал в аварию на Сардинии. 57-летний Клуни ехал на своем мотоцикле по горной дороге и врезался в Mercedes.

Как сообщают итальянские СМИ, виноват, по всей видимости, водитель автомобиля, который неожиданно резко изменил направление движения.

Клуни доставили в больницу им. Иоанна Павла II. Сообщается, что актер пострадал, но полученные им травмы незначительны.

Джордж проводит нынешнее лето на Сардинии вместе с супругой Амаль и двумя маленькими детьми. Для него это не отпуск. Клуни снимается в новом сериале «Уловка 22».

Вместе с супругами на Сардинию прибыли мать 40-летней Амаль Бария Аламуддин и родители Джорджа — Ник и Нина Клуни. Они все арендовали двухэтажную виллу, владельцем которой является Эцио Мария Симонелли, бухгалтер Сильвио Берлускони.

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