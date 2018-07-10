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Стрелков подозревает Прилепина в трусости
Террорист объяснил, почему российский писатель сбежал из «ДНР».
Бывший «министр обороны ДНР», возглавляющий сейчас российское общественное движение «Новороссия», жестко прокомментировал бегство литератора, ставшего «политруком» в недореспублике и близкой к главарю боевиков персоной.
Стрелков написал в соцсетях (орфография и стиль автора сохранены): «Итак, примерно определилась причина „самоувольнения“ „майора“ Прилепина. Это „войско“ (как и ряд других „незалежных“ подразделений — то есть не входящих в состав „корпусов“ и подчиненных лично Захарченко или его присным) — будет влито в состав регулярных ВС ЛДНР». То есть проблема совсем не в накопившихся в Москве делах, как объяснял это сам беглец, или в пошатнувшемся здоровье (по приезде домой у него сразу же случился приступ). Просто на передовую «вояке» совсем не хочется. Там страшно…
Плюс ко всему, иронизирует Стрелков, «майору» (на самом деле — бывшему сержанту милиции —
— участие в предвыборной кампании на пост мэра Москвы «коммуниста"-миллионера Кумина;
— исключить для себя возможность дальнейших выездов на променад в Париж (и не только);
— регулярно отказываться от поездок по РФ с выступлениями на разного рода «творческих вечерах» («творческая деятельность» для военнослужащих, как и научная — не запрещена, но в свободное от службы время);
— отказаться от места ведущего на телепрограмме НТВ (устав запрещает совмещать военную службу с любой другой оплачиваемой работой вне научных и творческих рамок);
— не уверен — не проверял (но злые языки утверждают), что придется также передать в чужие руки учреждение коммерческого общепита в Греции;
— задекларировать имущество, с указанием его происхождения (что чревато потом налогами
— строго соблюдать предписанный режим секретности, исключающий возможность проведения фотосессий на военных объектах (тем более — на передовых позициях в зоне боевых действий)".
«Разве может „настоящий боевой русский офицер“ пойти на такие жертвы ради продолжения какой-то службы на линии фронта? Вопрос риторический», — сделал вывод террорист.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Прилепин заявил, что Россия не признает «ЛНР» и «ДНР».
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”