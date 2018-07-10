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Украина

Стрелков подозревает Прилепина в трусости

14:17 10 июля 2018   490
Прилепин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Террорист объяснил, почему российский писатель сбежал из «ДНР».

Бывший «министр обороны ДНР», возглавляющий сейчас российское общественное движение «Новороссия», жестко прокомментировал бегство литератора, ставшего «политруком» в недореспублике и близкой к главарю боевиков персоной.

Стрелков написал в соцсетях (орфография и стиль автора сохранены): «Итак, примерно определилась причина „самоувольнения“ „майора“ Прилепина. Это „войско“ (как и ряд других „незалежных“ подразделений — то есть не входящих в состав „корпусов“ и подчиненных лично Захарченко или его присным) — будет влито в состав регулярных ВС ЛДНР». То есть проблема совсем не в накопившихся в Москве делах, как объяснял это сам беглец, или в пошатнувшемся здоровье (по приезде домой у него сразу же случился приступ). Просто на передовую «вояке» совсем не хочется. Там страшно…

Плюс ко всему, иронизирует Стрелков, «майору» (на самом деле — бывшему сержанту милиции — т. е. бывшему обладателю специального звания, которое к военному не приравнивается) Прилепину пришлось-бы отказаться от таких важнейших общественных функций, как:

— участие в предвыборной кампании на пост мэра Москвы «коммуниста"-миллионера Кумина;

— исключить для себя возможность дальнейших выездов на променад в Париж (и не только);

— регулярно отказываться от поездок по РФ с выступлениями на разного рода «творческих вечерах» («творческая деятельность» для военнослужащих, как и научная — не запрещена, но в свободное от службы время);

— отказаться от места ведущего на телепрограмме НТВ (устав запрещает совмещать военную службу с любой другой оплачиваемой работой вне научных и творческих рамок);

— не уверен — не проверял (но злые языки утверждают), что придется также передать в чужие руки учреждение коммерческого общепита в Греции;

— задекларировать имущество, с указанием его происхождения (что чревато потом налогами и т. п.);

— строго соблюдать предписанный режим секретности, исключающий возможность проведения фотосессий на военных объектах (тем более — на передовых позициях в зоне боевых действий)".

«Разве может „настоящий боевой русский офицер“ пойти на такие жертвы ради продолжения какой-то службы на линии фронта? Вопрос риторический», — сделал вывод террорист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Прилепин заявил, что Россия не признает «ЛНР» и «ДНР».

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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

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