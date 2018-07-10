Украина

До конца дня в Киеве ожидаются гроза и усиление ветра

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в Киеве до конца текущих суток — ожидаются гроза и шквальный ветер. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля по Киеву гроза, местами шквалы 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице 10 июля составит до 28 градусов.

Напомним, в середине июня 2018 года молния ударила в киевскую телевышку.