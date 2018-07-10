Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

До конца дня в Киеве ожидаются гроза и усиление ветра

14:18 10 июля 2018   98
Гроза в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в Киеве до конца текущих суток — ожидаются гроза и шквальный ветер. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля по Киеву гроза, местами шквалы 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице 10 июля составит до 28 градусов.

Напомним, в середине июня 2018 года молния ударила в киевскую телевышку.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины