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До конца дня в Киеве ожидаются гроза и усиление ветра
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в Киеве до конца текущих суток — ожидаются гроза и шквальный ветер. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
«По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля по Киеву гроза, местами шквалы 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Температура воздуха в столице 10 июля составит до 28 градусов.
Напомним, в середине июня 2018 года молния ударила в киевскую телевышку.
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“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”