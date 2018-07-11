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В Италии в возрасте 74 лет умер Карло Бенеттон

Один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо на 75-м году жизни. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что модельер скончался от тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении полугода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии скончалась самая пожилая женщина Европы. По информации итальянского информационного агентства ANSA, на момент смерти Джузеппине Проджетто исполнилось 116 лет и 37 дней.