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В Италии в возрасте 74 лет умер Карло Бенеттон
Один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо на 75-м году жизни. Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что модельер скончался от тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении полугода.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии скончалась самая пожилая женщина Европы. По информации итальянского информационного агентства ANSA, на момент смерти Джузеппине Проджетто исполнилось 116 лет и 37 дней.
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