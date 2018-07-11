Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Италии в возрасте 74 лет умер Карло Бенеттон

0:55 11 июля 2018   751
United Colors of Benetton
Инф. «ФАКТОВ»

Один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо на 75-м году жизни. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что модельер скончался от тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении полугода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии скончалась самая пожилая женщина Европы. По информации итальянского информационного агентства ANSA, на момент смерти Джузеппине Проджетто исполнилось 116 лет и 37 дней.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины