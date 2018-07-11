Шумные соседи могут спровоцировать серьезные недуги

Здоровье

Датские исследователи полагают, что причиной депрессии и других психических расстройств могут быть соседи, которые любят шуметь до утра. Ученые оценивали состояние психического здоровья семи тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах. Оказалось, у тех, кто соседствовал рядом с шумными людьми, нервы были на пределе, у многих развилась депрессия.

Кстати, ученые учитывали и другие факторы, влияющие на психику, например, стрессы на работе. Но наиболее опасными для нервной системы они считают затянувшиеся вечеринки у соседей и громкую музыку. Оказалось, те, кому не повезло с соседями, в 2,5 раза чаще страдали депрессией. Шумные ремонтные работы тоже негативно влияют на психику.

Многие жаловались, что часто выясняют отношения с соседями из-за шума, а это становится дополнительным стрессом. Также им не удается выспаться, и возникает чувство сонливости, разбитости, ухудшается работоспособность.

А вот американские ученые ранее выяснили, что чрезмерный шум на рабочем месте может вызывать повышение давления и холестерина в крови. Самыми опасными отраслями они назвали строительство и добычу полезных ископаемых. Давно известно, что у тех, кому приходится работать в условиях высокого шума, снижается слух.

Кстати, любой шум, по мнению ученых, можно отнести к факторам риска развития гипертонии, ишемической болезни сердца и даже гастрита и язвенной болезни (из-за шума могут нарушаться секреторная и моторная функции желудка).

Чтобы хоть как-то защититься от громких соседей дома, рекомендуется надевать на ночь беруши. А для тех, кто работает на шумном производстве, существуют разные виды антифонов (приспособлений для защиты ушей от громких звуков).

Подготовила Мария ЗАВАДА