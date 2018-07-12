В работе Facebook случился сбой, пострадала Европа

Наука и технологии

В работе Facebook снова случился масштабный сбой. Первые сообщения о проблемах начали поступать с полуночи 12 июля по киевскому времени. В основном с проблемами столкнулись пользователи в Западной Европе и США. Об этом сообщает Downdetector.

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Что касается Украины, то о невозможности зайти в свой профиль в Facebook и о проблемах с приложениями заявили пользователи из Киева, Ривне, Хмельницкого.

Напомним, ранее в Facebook признали глобальный технический сбой, из-за которого были разблокированы 800 тыс. пользователей из «черного списка».



