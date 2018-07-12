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Американцы назвали лучшего президента за все годы существования США
Почти половина жителей США (44% американцев) полагают, что экс-президент Барак Обама был лучшим лидером страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Pew Research Center.
Отмечается, что Билл Клинтон занял в рейтинге второе место, набрав 33% голосов. Рональд Рейган стал третьим с 32%.
Действующего американского лидера Дональда Трампа поддержали лишь 19% респондентов.
Опрос, в котором приняли участие 2002 человека, проходил в период с 5 по 12 июня.
Ранее опрос показал, что 42% американцев, большая часть из которых разделяют убеждения Демократической партии США, поддерживают идею объявления импичмента Трампу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил о том, что Трамп бездумно разрушает установившийся миропорядок.
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