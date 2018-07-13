"Игра престолов" собрала 22 номинации на премию "Эмми"

Шоу-бизнес

В четверг, 12 июля, в США объявили претендентов на самую престижную телевизионную премию в мире — «Эмми». Она будет вручаться уже в 70-й раз. Церемония награждения состоится 17 сентября.

Абсолютным лидером по количеству номинаций стал культовый сериал «Игра престолов». Он претендует на 22 «Эмми».

Отмечается также то, что 112 номинаций собрали сериалы и телефильмы, снятые компанией Netflix. Впервые в истории стриминговая компания обошла традиционные телекомпании. Ближайший соперник Netflix, канал HBO может похвастаться только 108 номинациями.

«ФАКТЫ» предлагают ознакомиться со списком претендентов на «Эмми-2018».

Лучший драматический сериал

«Американцы», «Игра престолов», «Корона», «Это мы», «Очень странные дела», «Рассказ служанки», «Мир Дикого запада»

Лучший комедийный сериал

«Умерь свой энтузиазм», «Черноватый», «Атланта», «Невероятная миссис Мэйзел», «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Барри», «Блеск», «Кремниевая долина»

Лучший мини-сериал

«Алиенист», «Гений», «Патрик Мелроуз», «Американская история преступлений», «Забытые Богом»

Лучший актер в драматическом сериале

Эд Харрис («Мир Дикого запада»), Джеффри Райт («Мир Дикого запада»), Мило Вентимилья («Это мы»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Мэттью Рис («Американцы»), Джейсон Бейтмен («Озарк»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

Клер Фой («Корона»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого запада»), Сандра О («Убивая Еву»), Татьяна Маслани («Темное дитя»), Кери Расселл («Американцы»)

Лучший актер в комедийном сериале

Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Уильям Мэйси («Бесстыдники»), Дональд Гловер («Атланта»), Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»), Билл Хэйдер («Барри»), Энтони Андерсон («Черноватый»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

Эллисон Дженни («Мамаша»), Исса Рае («Белая ворона»), Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»), Памела Адлон («Все к лучшему»), Трейси Эллис Росс («Черноватый»), Рэйчел Броснэн («Невероятная миссис Мэйзел»)

Лучший актер в мини-сериале

Антонио Бандерас («Гений»), Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»), Даррен Крисс («Американская история преступлений»), Джефф Дэниэлс («Призрачная башня»), Джесси Племонс («Черное зеркало»), Джон Ледженд («Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»)

Лучшая актриса в мини-сериале

Эди Фалько («Закон и порядок: Настоящее преступление»), Джессика Бил («Грешница»), Лора Дерн («Рассказ»), Мишель Доккери («Забытые Богом»), Регина Кинг («Семь секунд»), Сара Полсон («Американская история ужасов»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Дэвд Харбор («Очень странные дела»), Джозеф Файнс («Рассказ служанки»), Мэтт Смит («Корона»), Мэнди Патинкин («Родина»), Николай Костер-Валдау («Игра престолов»), Питер Динклейдж («Игра престолов»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Алексис Бледел («Рассказ служанки»), Энн Дауд («Рассказ служанки»), Лина Хиди («Игра престолов»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Тэнди Ньютон («Мир Дикого запада»), Ванесса Кирби («Корона»), Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»), Брайан Тайри Генри («Атланта»), Генри Уинклер («Барри»), Кенан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»), Луи Андерсон («Баскетс»), Титусс Берджесс («Несгибаемая Кимми Шмидт»), Тони Шалуб («Невероятная миссис Мэйзел»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Эйди Брайант («Субботним вечером в прямом эфире»), Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»), Бетти Гилпин («Блеск»), Алекс Борстейн («Невероятная мисси Мэйзел»), Лори Меткаф («Розанна»), Лесли Джонс («Субботним вечером в прямом эфире»), Меган Маллалли («Уилл и Грейс»), Зази Битц («Атланта»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале

Брэндон Виктор Диксон («Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»), Эдгар Рамирес («Американская история преступлений»), Финн Уиттрок («Американская история преступлений»), Джон Легуизамо («Трагедия в Уэйко»), Джефф Дэниэлс («Забытые Богом»), Майкл Штулбарг («Призрачная башня»), Рики Мартин («Американская история преступлений»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале

Адина Портер («Американская история ужасов»), Джудит Лайт («Американская история преступлений»), Летиция Райт («Черное зеркало»), Мерритт Уэвер («Забытые Богом»), Пенелопа Крус («Американская история преступлений»), Сара Барейльес («Иисус Христос — суперзвезда. Концерт»)

Лучший телефильм

«Черное зеркало», «Рассказ», «Патерно», «451 градус по Фаренгейту», «Флинт»

Отметим, что в числе претендентов на премию «Эмми» оказались в этот раз Антонио Бандерас и Бенедикт Камбербэтч. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные интервью с этими замечательные актерами. Интервью с Бандерасом читайте здесь. Интервью с Камбербэтчом — здесь.