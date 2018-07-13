Командующий Объединенными силами рассказал, когда закончится война

Украина

Военные действия на Донбассе могут «завершиться быстро», поскольку президенту РФ Владимиру Путину широкомасштабная война «не выгодна». Об этом в интервью изданию Высокий замок заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности эскалации на востоке после завершения в России ЧМ-2018.

«Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу. Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель — оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке», — отметил Наев.

При этом, подчеркнул Наев, Путин сам не понимает, что совершил «катастрофическую ошибку», сделав злейшими врагами российского государства представителей целой нации.

«Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить», — заявил командующий ООС.

Напомним, боевики впервые с объявления «хлебного перемирия» применили тяжелые минометы для обстрела украинских позиций.