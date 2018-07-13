Глава Еврокомиссии Юнкер "выглядел уставшим" на саммите НАТО (видео)

Мир

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после ужина на саммите НАТО в Брюсселе находился в состоянии алкогольного опьянения. Такое мнение высказали пользователи сети, наблюдавшие за событием.

К примеру, польский телеканал Polsatnews указал, что Юнкер, мягко говоря, выглядел не лучшим образом. Чтобы он не упал, его под руки вели несколько человек. В один из моментов его подхватил украинский президент Петр Порошенко. При этом Юнкер продолжал разговаривать и жестикулировать.

При просмотре видео можно увидеть, как глава ЕК вместе с другими лидерами смотрит шоу под открытым небом с летающей гимнасткой. При этом он явно шатается, из-за чего президент Украины Петр Порошенко был вынужден взять Юнкера под руку.

После этого лидеры направились делать общее фото, и главу ЕК вели под руки двое мужчин, а некоторые руководители стран, в частности Петр Порошенко, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй шли к месту съемок не особо сдерживая улыбки. При этом президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг были невозмутимы.

О том, что «Юнкер мертвецки пьян» написал в своем Twitter журналист Михаил Голуб.

Junker is dead drunk pic.twitter.com/cZAErazjgN — Mikhail Golub (@golub) 12 июля 2018 г.

Отметим, что сам Юнкер причиной своей странной походки назвал ишиас (воспаление седалищного нерва), пишет МК.

При этом премьер-министры Португалии и Нидерландов объясняли поведение главы Еврокомиссии «проблемами со спиной». Раньше Юнкер тоже ссылался на свою болезнь, добавляя: «Уж лучше бы я и правда напился».

Пользователей сети смутило поведение главы ЕК, они указали, что за это несут ответственность лидеры Евросоюза. В то же время многие нашли ситуацию достаточно забавной и даже посмеялись над случившимся. К примеру, российский адвокат Николай Полозов пожалел, что экс-президент России Борис Ельцин «не дожил до этого момента» и не увидел своего достойного приемника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за несколько дней до встречи Президент Еврокомиссии рассказал о росте торговли между Украиной и ЕС.