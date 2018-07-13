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- 13:13 Столица Украины вошла в число самых дорогих городов мира
Столица Украины вошла в число самых дорогих городов мира (фото)
Киев занял 75 место из 77 в рейтинге-2018 самых дорогих городов мира, составленном банком UBS (Швейцария). Рейтинг опубликован на сайте банка.
Возглавляют рейтинг швейцарские Цюрих и Женева, третье место занимает Осло, четвертое — Копенгаген, пятое — Нью-Йорк. За ними следует Токио, Милан, Лондон, Чикаго, а замыкает десятку столица Финляндии Хельсинки.
В соответствии с расчетами банка, ежемесячный доход семьи из трех человек для приобретения минимального набора необходимых товаров и услуг, не включая расходы на жилье, в Цюрихе составляет 4260 долларов, тогда как в Каире, который занимает 77 строку рейтинга — только 1,272 долларов
Напомним, в мае Киев вошел в группу самых грязных городов мира.
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