Сестра Нонны Мордюковой: «За год до смерти Нонна позвонила Тихонову: «Славочка, прости за все»

Культура

Чтобы помнили

Миллионам зрителей Нонна Мордюкова запомнилась в фильмах «Молодая гвардия», «Чужая родня», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар», «Бриллиантовая рука» и многих других. Ее талант был многогранен: блестяще играла и в трагедии, и в комедии, удавались ей и лирические роли. Во всех актриса была настоящая… Судьба Нонны Мордюковой была столь же яркой и многосложной, как ее талант. В ней были минуты большого счастья и непреодолимого горя. Прожила актриса 82 года. О том, каким человеком была Нонна Мордюкова, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала ее сестра Татьяна Мордюкова.

— Татьяна Викторовна, что в вашем доме напоминает о знаменитой сестре?

— Фотографии, ее книга… Нонна — старшая в нашей многодетной семье. Она нас, младших, нянчила. Мама ведь все время работала в колхозе, а мы жили в Ейске, так как в деревне не было школы со старшими классами. Когда мама умерла, Нонне было 32 года, мне — 15, а самому младшему нашему брату Васе — 12. Благодаря Нонне мы не попали в детский дом. Она во всем нам была опорой. И на всю жизнь стала для всех нас, сестер и братьев, связующим звеном. Мы у нее всегда собирались, особенно в последние годы.

Нонна была на свадьбах у обеих моих дочерей. Я ведь с первой дочерью была матерью-одиночкой. Родила ее в 28 лет. Нонна убедила меня не делать аборт. Сказала: «Рожай. Потом встретишь человека, полюбишь, а вдруг родить не сможешь?» Помню, как Нонна приехала за мной в роддом, а в такси подарок — детская кроватка. Тогда это был жуткий дефицит! На протяжении года сестры Нонна и Наташа помогали мне деньгами, и я имела возможность сидеть дома с ребенком.

Душа у Нонны была широкая. Она могла последнее отдать. Помогала и чужим людям. Как-то я приехала к ней, а она упаковывает посылку. Я спросила: кому? Нонна ответила: «Да была недавно в Ташкенте. А там у одной женщины одиннадцать детей, муж умер… Вот хочу ей послать». Нонна не умела быть равнодушной.



* Нонна Мордюкова никогда не оставалась равнодушной к чужой беде

— Ваша сестра верила в судьбу?

— Знаете, наша мама осталась сиротой в 12 лет и ее взял в семью священник. Мама пела на клиросе. А потом, когда работала в колхозе, всегда участвовала в художественной самодеятельности. Думаю, все таланты Нонны от мамы.

— Случались в жизни вашей сестры чудеса?

— В последнее время Нонна очень болела. У нее был страшный диабет, а на его фоне множество других диагнозов. Когда она стала неходячей, как-то мы с сестрой Наташей уложили ее спать, а сами закрылись в другой комнате и решили помолиться за Нонну. И вдруг открывается дверь: на пороге… Нонна! «А что вы здесь делаете?» — спрашивает. Услышав, что молимся, сказала: «Можно и я с вами?» После этого Нонна стала потихонечку расхаживаться с ходунками.

— Невероятно…

— А однажды Нонна попросила Наташу поставить свечку Николаю Чудотворцу накануне кинопроб. Сестра сходила в храм, и Нонну утвердили на роль. А я потом им рассказала, что имя матери Николая Чудотворца тоже было Нонна. «Танька, да ты что! Неужели правда?» — удивилась сестра. А спустя время к ней приехал из Белоруссии фермер и привез ей три иконы в виде небольших ковров. Нонна повесила их у себя. На одном из ковров был изображен Николай Чудотворец. Более того, на 80-летие Фонд Николая Чудотворца подарил ей бюст Спасителя. Так что все вокруг этого…

Расскажу еще одну историю. Нонна жила в однокомнатной квартире, а потом Виктор Черномырдин посодействовал тому, чтобы ей дали трехкомнатную. Правда, это был восьмой этаж. И когда Нонна уже не могла выходить, одна ее знакомая сказала, что готова с ней поменяться на такую же квартиру в соседнем доме на первом этаже. Сестра очень обрадовалась, что сможет видеть деревья, землю. Обмен состоялся. А знакомая потом решила продать ту квартиру на восьмом этаже. Но покупателя все не было. Она пришла к Нонне: «Нонна Викторовна, может, вы помолитесь?» И Нонна помолилась. Хотите верьте, хотите нет, покупатель нашелся на следующий день.

— Как Нонна Викторовна ощущала свою славу?

— Однажды я услышала по радио, что Британская энциклопедия включила Нонну в первую двадцатку великих актрис мира. Я тут же позвонила ей, рассказала, но она… не поверила. А спустя время ей пришло официальное подтверждение. Так же скептически сестра отреагировала, когда я сообщила, что в ее честь назвали планету. Нонна не страдала звездной болезнью.

— Ее путь к славе был непростым.

— Да, это так. Когда Нонна приехала в Москву поступать во ВГИК, приходилось ночевать даже на вокзале. И потом долго не было нормальных жилищных условий. Жила и в бараке, и в коммуналке. Помню, как они втроем (Нонна, Слава Тихонов и их сын Володя) ютились в 13-метровой комнате коммунальной квартиры. А потом еще и я к ним приехала. Поженились Нонна и Слава еще в институте. Вместе прожили тринадцать лет. А расстались после того, как Нонна встретила Борю Андроникашвили (первой его женой была Людмила Гурченко). Он был не менее красавец, чем Тихонов. Боря был сценарист, правда, за пять лет жизни с Нонной почти ничего не написал. Он любил компании, к нему постоянно приезжали гости, а Нонна моталась по всей стране со своими выступлениями, нужно было зарабатывать. Но всякому терпению наступает конец…



* Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова познакомились и поженились, еще будучи студентами ВГИКа

— Потом был еще один быстротечный брак с актером Владимиром Сошальским. Читала, что Нонна Викторовна не выдержала богемного образа жизни, который он вел, постоянно устраиваемых застолий у них дома.

— Да, это так. И его мама была не против этих застолий, а Нонне нужно было высыпаться, иначе испытывала головные боли.

— Правда, что Нонна Викторовна очень жалела, что рассталась с Вячеславом Тихоновым?

— В сентябре 2007 года в подмосковной клинике я проходила лечение. А недалеко от нее находится шоссе, по которому Слава ездил на свою дачу. Однажды мы с соседкой по палате пошли прогуляться к базарчику, где бабульки продают зелень, яблочки… Я стала чем-то интересоваться, вдруг подняла голову и увидела… Славу. Он как раз вышел из машины и тоже решил что-то купить. Я говорю: «Славочка, здравствуй! Я Таня Мордюкова…» Мы ведь с ним не виделись очень давно. Последний раз встречались в 1990 году на кладбище, когда умер их с Нонной сын Володя. Но тогда мы не могли общаться, все были убиты горем, плакали. Слава был на похоронах со своей дочерью… А тут мы поговорили минут пять. Слава спросил о том, как наш брат Гена, как сестра Наташа. Сказал: «Гена хороший у вас. И Наташа хорошая». Я ответила: «Да мы все хорошие, но характеры у всех сложные». У него на глаза навернулись слезы. Поинтересовался, как я. Я расспросила его о внуках, пожелала ему всего самого доброго.

Когда же приехала домой, позвонила Нонне и сказала, что Славу встретила. «Да ты что!» — воскликнула она. Я подробно рассказала о нашей встрече. И она в этот же день ему позвонила и сказала: «Славочка, прости меня за все». Он ей ответил: «Ты тоже меня прости». А в 2008 году Нонны не стало. До сих пор помню, как Слава репетировал у зеркала. Нонна же этого никогда не делала. Вообще они были очень разными. Слава не раз говорил ей, что ему надоел ее «колхоз». Он же вырос в довольно обеспеченной семье и был единственным у родителей. У него было много достоинств. Трезвенник, характер спокойный. Я наблюдала их теплые с Нонной отношения. Ее он называл Ноннуля. А она его — Славуля. Была любовь.



* Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова прожили вместе 13 лет

— Ваша сестра была хорошей хозяйкой?

— Нонна была земной, хозяйственной женщиной. Помню, какое красивое покрывало с оборочкой она сшила из ситца. Я любовалась им и думала: «Как же у Нонны красиво!» Она и шила, и вязала. Однажды даже пальто себе связала! У Нонны был хороший вкус. И готовила сестра хорошо. Причем всегда все делала очень быстро. Соседки по коммуналке, многие из которых не работали, удивлялись: они целый день куховарят и убирают, а Нонна приедет с работы и за два-три часа у нее уже все готово, все блестит.

Любимые ее блюда были борщ и вареники с творогом. Как-то я сказала ей, что даже когда сыта, но мне предложат вареники, не откажусь от них. Нонна ответила: «А ты знаешь, я тоже!» Она же родилась в Украине. К слову, Нонна дружила с Раей Недашковской. Они переписывались.

— Страшная трагедия постигла Нонну Викторовну, когда она потеряла единственного сына Владимира. Он был красив, талантлив, снимался в кино.

— Говорить об этом тяжело… После смерти Володи полтора года Нонна звонила мне каждый день и рыдала.

— Такое испытание не каждый выдержит.

— Нонна была сильным человеком, никогда не роптала на судьбу. Благодаря тому, что она помогла нам всем в семье встать на ноги, никогда не чувствовала себя одинокой. На мероприятия, куда ее приглашали, часто брала с собой племянниц — моих дочерей. Не хотела идти одна. Вообще была домашним человеком. Она хотела умереть дома, а не в больнице, где чужие руки.

— Что стало причиной смерти вашей сестры?

— Остановилось сердце. А до этого, как я вам уже рассказала, она очень болела.

— Какой фильм с участием сестры у вас любимый?

— У меня их несколько. Считаю, Нонна гениально сыграла и в «Молодой гвардии», и в «Женитьбе Бальзаминова», и в «Трясине», и в «Комиссаре», и в «Простой истории»…

— А роль в «Бриллиантовой руке» вам нравится? В Украине этот фильм часто показывают.

— Я не считаю, что роль там у Нонны очень сложная. Но в фильме есть сцена, где она открывает шкатулку, а из нее выскакивает Баба-яга. И этот испуг, считаю, был сыгран блестяще!



* Нонна Мордюкова блестяще сыграла в комедии «Бриллиантовая рука». Кадр из фильма

— Какой подарок Нонны Викторовны вам особо запомнился?

— Сестра всегда что-то дарила, когда приезжала откуда-то. Она не раз бывала за границей: в Болгарии, Чехии, США, Израиле… Нонна была очень щедрой.

— Что бы вы сказали вашей сестре сегодня, если бы она могла вас услышать?

— У нас в семье не было принято объясняться в любви. Но сегодня я сказала бы ей, что очень ее люблю.