Победа "евробляхеров": за что проголосовала Рада

Украина

Стало известно содержание принятых Радой законопроектов об упрощении оформления автомобилей на еврономерах. Первый из них, имеющий регистрационный номер 8487, вводит новую формулу расчета акцизного налога, информирует портал Верховной Рады.

За основу возьмут базовую ставку в 50 евро для авто на бензиновом двигателе и 75 евро — на дизельном двигателе. Для расчета акциза эту сумму нужно будет умножить на количество лет с года, следующего после производства машины и на коэффициент объема двигателя (объем двигателя в кубических сантиметрах, разделенный на 1000).

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Также проголосован проект закона 8488, вводящий ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль.

Этим же законом увеличиваются штрафы за передачу права управления ввезенного авто третьим лицам.

Окончательное принятие законов состоится в сентябре, поскольку во следующей недели Рада уходит на «летние каникулы».

Напомним, участники акции «евробляхеров» требовали также отменить постановление правительства о борьбе с контрабандой, но это требование осталось без ответа.

