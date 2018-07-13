Украина

Завтра из Турции доставят украинца, который впал в кому после избиения гражданином РФ, — МИД

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил о том, что украинца Андрея Сову, который пострадал в конфликте с россиянином 7 июля в отеле в Турции, могут транспортировать на родину санитарным самолетом. Об этом он сказал в комментарии изданию «Украинская правда».

«По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке больного украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом»,— отметил Кирилич.

По его словам, сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.

Также Кирилич добавил, что Сова до сих пор в коме, но врачи дали добро на его транспортировку. Ориентировочно перелет может состояться 14 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конфликтная ситуация между гражданином России и 57-летним жителем Запорожья Андреем Совой произошла 7 июля. По словам жены потерпевшего, россиянин проник на территорию отеля, где не проживал, и напал на украинца. Очевидцы трагедии утверждают, что гражданин РФ был злой из-за очередного проигрыша своей сборной по футболу. В результате неожиданного нападения украинец ударился головой об асфальт и потерял сознание. Мужчина с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг был госпитализирован в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Там же Андрей Сова впал в кому. Так как в крови пострадавшего был обнаружен алкоголь, страховая компания отказывалась осуществлять оплату.

Полиция задержала нападавшего, но отпустила после уплаты штрафа в размере 800 долларов.