Возникновение человечества: названа новая вероятная дата

Наука и технологии

Исследователи Китайской академии наук в Гуанчжоу пришли к выводу, что архаичные люди вышли за пределы Африки более 2,12 млн лет назад. Как напоминает ScienceNews, ранее самым старым свидетельством существования гоминид (больших человекообразных обезьян) вне Африки считались останки древнейших людей, найденные в Дманиси (Грузия). Возраст обнаруженных там окаменелостей, которые принадлежали виду Homo erectus (человек прямоходящий), составил 1,77 — 1,85 млн лет.

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В ходе раскопок в центральном Китае антропологи обнаружили 96 артефактов, которые представляли собой камни с заостренными краями или острыми кончиками, а также плоские камни, с помощью которых обрабатывали инструменты. Древние каменные орудия извлекли из слоя осадочных пород в горных районах Китая (южная часть Лессового плато) и, используя метод палеомагнитного датирования (измерение остаточной намагниченности горных пород), определили их примерный возраст.

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Так как на месте раскопок пока не удалось обнаружить ископаемых останков, ученые не могут сделать вывод о том, что орудия труда действительно принадлежали древнейшим людям вида Homo erectus.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о трехпалой мумии из Перу, принадлежащей к неизвестному науке виду человека.