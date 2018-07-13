Мир

Выборы в Америке: в хакерской атаке обвинили 12 разведчиков из РФ

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, обвинил 12 офицеров российской разведки в причастности к хакерской атаке на сервера Демократической партии во время избирательной кампании.

Читайте также: Финразведка США нашла часть «денег Януковича»

Как передает «Новое время» со ссылкой на CNBC.com, в обвинительном акте говорится, что российские шпионы взломали сервера национального комитета Демократической партии США и почту Хиллари Клинтон, и опубликовали похищенные электронные письма с целью повлиять на исход выборов.

Читайте также: Джеймс Коми: «Трамп бездумно разрушает установившийся миропорядок»

Сообщается, что совет присяжных в округе Колумбия вынес обвинительный акт против 12 граждан РФ за предполагаемую причастность к хакерским атакам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США выявили влияние партнера Манафорта на формирование пророссийской стратегии Трампа.