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Выборы в Америке: в хакерской атаке обвинили 12 разведчиков из РФ

20:28 13 июля 2018   35
Флаг США
Инф. «ФАКТОВ»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, обвинил 12 офицеров российской разведки в причастности к хакерской атаке на сервера Демократической партии во время избирательной кампании.

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Как передает «Новое время» со ссылкой на CNBC.com, в обвинительном акте говорится, что российские шпионы взломали сервера национального комитета Демократической партии США и почту Хиллари Клинтон, и опубликовали похищенные электронные письма с целью повлиять на исход выборов.

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Сообщается, что совет присяжных в округе Колумбия вынес обвинительный акт против 12 граждан РФ за предполагаемую причастность к хакерским атакам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США выявили влияние партнера Манафорта на формирование пророссийской стратегии Трампа.

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