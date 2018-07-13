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Выборы в Америке: в хакерской атаке обвинили 12 разведчиков из РФ
Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, обвинил 12 офицеров российской разведки в причастности к хакерской атаке на сервера Демократической партии во время избирательной кампании.
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Как передает «Новое время» со ссылкой на CNBC.com, в обвинительном акте говорится, что российские шпионы взломали сервера национального комитета Демократической партии США и почту Хиллари Клинтон, и опубликовали похищенные электронные письма с целью повлиять на исход выборов.
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Сообщается, что совет присяжных в округе Колумбия вынес обвинительный акт против 12 граждан РФ за предполагаемую причастность к хакерским атакам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США выявили влияние партнера Манафорта на формирование пророссийской стратегии Трампа.
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