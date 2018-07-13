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Популярный голливудский актер извинился за свой неподобающий вид (фото)
В Одессе стартовал девятый международный кинофестиваль. Уже традиционно его открытие прошло на сцене знаменитого одесского Национального театра оперы и балета. Уже за день до торжественного мероприятия перед центральным входом в театр начали расстилать «красную дорожку», по которой шествовали гости фестиваля.
Приглашенной звездой мероприятия стал популярный голливудский актер Эрик Робертс. Среди гостей засветились: Наталья Бузько, Олег Филимонов, Михаил Жванецкий, Римма Зюбина, Елена Кравец, Борис Барский, Виктория Корогод, Ильяс Сахтара, Melovin.
Ведущими торжественной церемонии стали актриса Янина Соколовская и тележурналист канала «Украина» Олег Панюта.
— Для меня большая честь вновь стать ведущим торжественной церемонии, — признался «ФАКТАМ» Олег. — Знаю, что украинское кино сейчас переживает «эпоху Возрождения» и программа одесского кинофестиваля тому подтверждение.
Торжественная церемония открытия кинофеста началась с акции солидарности с Олегом Сенцовым, которому именно в этот день исполнилось 42 года. «На следующем фестивале Олег обязательно должен быть в зале!» — сказал глава Госкино Филипп Ильенко.
Под аплодисменты зала на сцену вышел американский актер Эрик Робертс. Его внешний вид совершенно не соответствовал строгому дресс-коду фестиваля, запрещавшему одевать джинсы .
— Простите, что я в таком виде! — обратился Робертс к залу. — Просто никак не выйду из роли, которую сейчас играю — небритого человека в джинсах.
Именно Эрику Робертсу выпала честь вручить премию за вклад в киноискусство народной артистке Украины Аде Роговцевой. В этом году Ада Николаевна стала членом жюри фестиваля.
— Я совершенно тронута приемом, — призналась Ада Роговцева, кланяясь зрителям. — Для меня Одесса — особый город. Родители привезли меня сюда, когда мне было два месяца и первые четыре года жизни наша семья прожила тут. Тут мы и застали войну. Теперь так случилось, что война опять пришла на мою Родину. И снова матери ждут сыновей. Но у нас есть силы, чтобы жить и победить!
Приняв награду из рук голливудского актера, крепко обняв его, Ада Николаевна призналась: «В моей жизни было много мужчин, но не все мне нравились. Эрика я просто обожала!»
Своим новым рассказом, посвященным одесским женщинам, порадовал собравшихся и знаменитый писатель, одессит Михаил Жванецкий. Его уже давно называют «талисманом» фестиваля. Зал встретил Михаила Михайловича стоя. «Счастливого фестиваля!» — пожелал писатель, давая старт девятому кинофесту.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», знаменитый голливудский актер, прилетевший в Украину, рассказал «ФАКТАМ» о своей диете.
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